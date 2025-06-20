Курс валют на 20 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подешевшало на 4 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.06.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,69 грн (+6 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,86 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,19 грн (-1 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,57/41,68 грн Євро 48,16/48,35 грн Злотий 11,18/11,30 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,30/41,90 47,30/48,30 Ощадбанк 41,30/41,95 47,70/48,50 10,80/11,40 ПУМБ 41,40/42,00 47,80/48,50 11,10/11,40 Укргазбанк 41,30/41,95 47,70/48,50 10,80/11,40 Райффайзен 41,65/41,95 47,50/48,25

Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.