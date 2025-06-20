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Курс валют на 20 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подешевшало на 4 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.06.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,69 грн (+6 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,86 грн (-4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,19 грн (-1 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,57/41,68 грн
|Євро
|48,16/48,35 грн
|Злотий
|11,18/11,30 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 20 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|47,30/48,30
|Ощадбанк
|41,30/41,95
|47,70/48,50
|10,80/11,40
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,80/48,50
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,30/41,95
|47,70/48,50
|10,80/11,40
|Райффайзен
|41,65/41,95
|47,50/48,25
Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.