Курс валют на 20 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знижується після зміцнення напередодні, а євро подорожчало на 15 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.08.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,36 грн (+10 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,32 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,38 грн (+5 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,35/41,43
|Євро
|48,30/48,50
|Злотий
|11,28/11,40
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 20 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,15/41,75
|47,90/48,80
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,25/41,80
|48,05/48,85
|10,90/11,40
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,25/48,90
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,25/41,80
|48,05/48,85
|10,90/11,40
|Райффайзен
|41,22/41,53
|48,00/48,49
|10,80/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.