Курс валют на 20 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знижується після зміцнення напередодні, а євро подорожчало на 15 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.08.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,36 грн (+10 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,32 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,38 грн (+5 коп.).

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,35/41,43 Євро 48,30/48,50 Злотий 11,28/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,15/41,75 47,90/48,80 11,20/12,10 Ощадбанк 41,25/41,80 48,05/48,85 10,90/11,40 ПУМБ 41,30/41,90 48,25/48,90 11,25/11,55 Укргазбанк 41,25/41,80 48,05/48,85 10,90/11,40 Райффайзен 41,22/41,53 48,00/48,49 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.