Курс валют на 20 січня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився, відступивши від історичних мінімумів. Водночас євро подорожчало.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.01.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 42,12 грн за долар (-5 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,37 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,18 грн (+2 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Курс долара США: 42,63/42,65 грн.

Курс євро: 43,95/44,05 грн.

Курс злотого: 10,26/10,35 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 20 січня курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 42,05/42,65 грн.

Ощадбанк: 42,00/42,65 грн.

ПУМБ: 42,20/42,80 грн.

Укргазбанк: 42,20/42,80 грн.

Райффайзен: 41,95/42,55 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 20 січня:

ПриватБанк: 43,11/44,10 грн.

Ощадбанк: 43,10/44,05 грн.

ПУМБ: 43,70/44,40 грн.

Укргазбанк: 43,30/44,10 грн.

Райффайзен: 42,90/44,07 грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.

ПУМБ: 9,80/10,30 грн.

Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

За прогнозами експертів, до кінця січня курс залишиться близько 42,4 грн/дол. завдяки зниженню попиту на валюту та щедрим інтервенціям НБУ.. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.