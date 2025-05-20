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Курс валют на 20 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро, курс валют
Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США знижується, водночас євро подорожчало одразу на сорок одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.05.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,58 грн (+8 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 46,86 грн (+41 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,98 грн (+5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,35/41,45 грн
Євро 46,63/46,90 грн
Злотий 10,95/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 15/41,75 46,00/47,00
Ощадбанк 41,15/41,75 46,30/47,10 10,40/11,05
ПУМБ 41,20/41,80 46,30/47,00 10,80/11,10
Укргазбанк 40,15/41,75 46,30/47,10 10,40/11,05
Райффайзен 41,40/41,65 46,30/46,95

Зауважимо, обстановка на валютному ринку залишається контрольованою та передбачуваною. На внутрішньому ринку стабільність гривні підтримують кроки НБУ у бік валютної лібералізації та покращення макроекономічної кон'юнктури. За прогнозами експертів, у другій половині травня курс залишиться у коридорі 41-42 грн/дол., а у червні навіть можлива сезонна ревальвація гривні. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько