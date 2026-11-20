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Курс валют на 21-22 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21-22 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 20 листопада.
Курс долара
- 1 долар США – 45,05 грн.
Курс євро
- 1 євро – 49,53 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,22 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|45,27/ 45,48
|Євро
|50,00/ 50,30
|Злотий
|11,30/ 11,50
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 20 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,90/ 45,60
|49,30 / 50,30
|11,10/ 11,50
|Ощадбанк
|45,00/ 45,60
|49,50 / 50,40
|11,10/ 11,50
|ПУМБ
|45,00/ 45,60
|49,50/ 50,20
|11,10/ 11,50
|Укргазбанк
|45,00/ 45,60
|49,50 / 50,30
|11,10/ 11,50
|Райффайзен
|44,70 / 45,64
|49,10 / 50,00
Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.