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Курс валют на 21 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, курс
Долар уповільнив зростання.

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, а євро подорожчало на 2 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.04.2025 (п’ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,39 грн (+1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,02 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,00 грн (0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 40,95/41,10 грн
Євро 46,80/47,05 грн
Злотий 10,77/10,90 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 21 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 40, 95/41,55 46,40/47,40
Ощадбанк 41,05/41,60 46,45/47,45
ПУМБ 41,00/41,60 46,70/47,40 10,85/11,15
Укргазбанк 40,95/41,20 46,50/47,20 10,80/11,10
Райффайзен 40,90/41,55 46,50/47,95

Зауважимо, що валютний ринок напередодні великодніх вихідних стабілізувався. Протягом тижня 14-18 квітня готівковий курс знаходився у діапазоні 40,7-41,5 грн/дол., офіційний коливався у вузьких межах 41,2-41,4 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько