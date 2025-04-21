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Курс валют на 21 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, а євро подорожчало на 2 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.04.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,39 грн (+1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,02 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,00 грн (0 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|40,95/41,10 грн
|Євро
|46,80/47,05 грн
|Злотий
|10,77/10,90 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 21 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40, 95/41,55
|46,40/47,40
|Ощадбанк
|41,05/41,60
|46,45/47,45
|ПУМБ
|41,00/41,60
|46,70/47,40
|10,85/11,15
|Укргазбанк
|40,95/41,20
|46,50/47,20
|10,80/11,10
|Райффайзен
|40,90/41,55
|46,50/47,95
Зауважимо, що валютний ринок напередодні великодніх вихідних стабілізувався. Протягом тижня 14-18 квітня готівковий курс знаходився у діапазоні 40,7-41,5 грн/дол., офіційний коливався у вузьких межах 41,2-41,4 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.