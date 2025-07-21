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Курс валют на 21 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився, а євро подорожчало на 15 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.07.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,75 грн (-12 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,60 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,44 грн (+5 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,65/41,72 грн
|Євро
|48,70/48,90 грн
|Злотий
|11,39/11,50 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 21 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|47,90/48,90
|Ощадбанк
|41,35/41,95
|48,20/48,95
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,20/41,90
|11,23/11,53
|Укргазбанк
|41,35/41,95
|48,20/48,95
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,63/41,91
|48,30/48,90
Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.