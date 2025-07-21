Курс валют на 21 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився, а євро подорожчало на 15 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.07.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,75 грн (-12 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,60 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,44 грн (+5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,65/41,72 грн Євро 48,70/48,90 грн Злотий 11,39/11,50 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 21 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,30/41,90 47,90/48,90 Ощадбанк 41,35/41,95 48,20/48,95 11,00/11,60 ПУМБ 41,50/42,10 48,20/41,90 11,23/11,53 Укргазбанк 41,35/41,95 48,20/48,95 11,00/11,60 Райффайзен 41,63/41,91 48,30/48,90

Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.