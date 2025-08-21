Курс валют на 21 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знову знижується, а євро подешевшало на 15 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.08.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,38 грн (+2 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,17 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,34 грн (-4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,35/41,43 Євро 48,25/48,45 Злотий 11,28/11,38

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 21 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,20/41,80 47,80/48,60 11,20/12,10 Ощадбанк 41,30/41,90 47,90/48,70 10,90/11,40 ПУМБ 41,35/41,95 47,95/48,50 11,25/11,55 Укргазбанк 41,30/41,90 47,90/48,70 10,90/11,40 Райффайзен 41,12/41,49 47,80/48,44 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.