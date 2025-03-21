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Курс валют на 22-23 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22-23 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 21 березня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,54 грн.
Курс євро
- 1 євро – 45,00 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 10,72 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,45/41,55 грн.
- Курс євро: 45,08/45,30 грн.
- Курс злотого: 10,70/10,85 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 21 березня курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 41,09/41,69 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,75 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,75 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,66 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 21 березня:
- ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
- Ощадбанк: 44,55/45,55 грн.
- ПУМБ: 45,00/45,70 грн.
- Укргазбанк: 44,55/45,55 грн.
- Райффайзен: 44,50/45,30 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,80/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,75/11,00 грн.
- Укргазбанк: 10,80/10,90 грн.
Зауважимо, ближе до середини березня гривня почала слабшати. Причини – глобальна нестабільність долара та формування нової хвилі попиту на валюту. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.