Курс валют на 22 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, а євро подорожчало на 19 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.07.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,82 грн (+7 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,79 грн (+19 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,44 грн (+5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,65/41,72 грн Євро 48,80/49,00 грн Злотий 11,40/11,50 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,35/41,95 47,95/48,95 Ощадбанк 41,40/42,00 48,35/49,05 11,00/11,60 ПУМБ 41,50/42,10 48,20/41,90 11,23/11,53 Укргазбанк 41,40/42,00 48,35/49,05 11,00/11,60 Райффайзен 41,60/41,88 48,35/48,98

Зауважимо, за оцінками експертів, НБУ у найближчі тижні може зафіксувати вартість євро у діапазоні 48,5-49,5 грн і разом з тим підштовхнути долар вище 42 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.