Курс валют на 22 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знову зміцнився, а євро подешевшало на 19 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.08.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,22 грн (-16 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,98 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,29 грн (-5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,30/41,37 Євро 48,10/48,30 Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,10/41,70 47,70/48,50 11,20/12,10 Ощадбанк 41,20/41,80 47,80/48,60 10,90/11,40 ПУМБ 41,25/41,75 47,85/48,40 11,25/11,55 Укргазбанк 41,20/41,80 47,80/48,60 10,90/11,40 Райффайзен 41,07/41,37 47,75/48,28 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.