Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,30

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 22 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

доллар
Гривня трохи зміцнилася / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні знову зміцнився, а євро подешевшало на 19 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.08.2025 (п’ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,22 грн (-16 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,98 грн (-19 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,29 грн (-5 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,30/41,37
Євро 48,10/48,30
Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,10/41,70 47,70/48,50 11,20/12,10
Ощадбанк 41,20/41,80 47,80/48,60 10,90/11,40
ПУМБ 41,25/41,75 47,85/48,40 11,25/11,55
Укргазбанк 41,20/41,80 47,80/48,60 10,90/11,40
Райффайзен 41,07/41,37 47,75/48,28 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько