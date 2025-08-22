- Категорія
Курс валют на 22 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знову зміцнився, а євро подешевшало на 19 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22.08.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,22 грн (-16 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,98 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,29 грн (-5 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,30/41,37
|Євро
|48,10/48,30
|Злотий
|11,25/11,35
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 22 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,10/41,70
|47,70/48,50
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,20/41,80
|47,80/48,60
|10,90/11,40
|ПУМБ
|41,25/41,75
|47,85/48,40
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,20/41,80
|47,80/48,60
|10,90/11,40
|Райффайзен
|41,07/41,37
|47,75/48,28
|10,80/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.