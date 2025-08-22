Курс валют на 23-24 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23-24 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 22 серпня.

Курс долара

1 долар США – 41,22 грн.

Курс євро

1 євро – 47,98 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,29 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,33/41,40 Євро 48,09/48,25 Злотий 11,20/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,80/41,40 47,70/48,25 11,20/12,10 Ощадбанк 41,10/41,60 47,75/48,45 10,90/11,40 ПУМБ 41,10/41,70 47,90/48,60 11,25/11,55 Укргазбанк 41,10/41,60 47,75/48,45 10,90/11,40 Райффайзен 41,20/41,70 47,75/48,67 10,80/11,60

