Курс валют на 23-24 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро, курс валют
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23-24 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 22 серпня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,22 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 47,98 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,29 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,33/41,40
Євро 48,09/48,25
Злотий 11,20/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 40,80/41,40 47,70/48,25 11,20/12,10
Ощадбанк 41,10/41,60 47,75/48,45 10,90/11,40
ПУМБ 41,10/41,70 47,90/48,60 11,25/11,55
Укргазбанк 41,10/41,60 47,75/48,45 10,90/11,40
Райффайзен 41,20/41,70 47,75/48,67 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько