Курс валют на 23 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на тринадцять копійок, а євро подорожчало одразу на тридцять одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.09.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,38 грн (+13 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,73 грн (+31 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,44 грн (+8 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,23/41,29 Євро 48,68/48,85 Злотий 11,37/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,95/41,55 48,00/48,99 11,20/11,55 Ощадбанк 41,20/41,60 48,30/48,95 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,40/49,10 11,10/11,45 Укргазбанк 41,20/41,60 48,30/48,95 11,05/11,60 Райффайзен 41,18/41,51 48,40/48,94 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.