Курс валют на 24-25 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24-25 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 23 травня.

Курс долара

1 долар США – 41,50 грн.

Курс євро

1 євро – 46,93 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,05 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,45 грн Євро 47,00/47,19 грн Злотий 10,97/11,08 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,10/41,70 46,30/47,30 Ощадбанк 41,20/41,70 46,50/47,35 10,40/11,10 ПУМБ 41,30/41,90 46,70/47,40 10,80/11,15 Укргазбанк 40,20/41,70 46,50/47,35 10,40/11,10 Райффайзен 41,40/41,62 46,40/47,35

Зауважимо, обстановка на валютному ринку залишається контрольованою та передбачуваною. На внутрішньому ринку стабільність гривні підтримують кроки НБУ у бік валютної лібералізації та покращення макроекономічної кон'юнктури. За прогнозами експертів, у другій половині травня курс залишиться у коридорі 41-42 грн/дол., а у червні навіть можлива сезонна ревальвація гривні. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.