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Курс валют на 24 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подешевшало на 18 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.06.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,87 грн (+5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,02 грн (-18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,23 грн (-7 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,75/41,82 грн
|Євро
|48,45/48,62 грн
|Злотий
|11,25/11,35 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 23 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,45/42,05
|47,60/48,60
|Ощадбанк
|41,50/42,10
|47,80/48,70
|10,80/11,45
|ПУМБ
|41,60/42,20
|47,90/48,60
|11,15/11,45
|Укргазбанк
|41,50/42,10
|47,80/48,70
|10,80/11,45
|Райффайзен
|41,78/42,03
|47,80/48,56
Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня курс може закріпитись у межах 42-42,5 грн/дол. та 48,5-49 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.