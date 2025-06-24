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Курс валют на 24 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на вівторок / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подешевшало на 18 копійок. 

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.06.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,87 грн (+5 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,02 грн (-18 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,23 грн (-7 коп.) 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,75/41,82 грн
Євро 48,45/48,62 грн
Злотий 11,25/11,35 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 23 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,45/42,05 47,60/48,60
Ощадбанк 41,50/42,10 47,80/48,70 10,80/11,45
ПУМБ 41,60/42,20 47,90/48,60 11,15/11,45
Укргазбанк 41,50/42,10 47,80/48,70 10,80/11,45
Райффайзен 41,78/42,03 47,80/48,56

Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня курс може закріпитись у межах 42-42,5 грн/дол. та 48,5-49 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько