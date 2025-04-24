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Курс валют на 24 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, водночас євро подешевшало на сімнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.04.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,67 грн (+15 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,54 грн (-17 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,07 грн (-8 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,50/41,62 грн
Євро 47,50/47,90 грн
Злотий 10,90/11,09 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 24 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 25/41,85 47,00/48,00
Ощадбанк 41,25/41,75 47,10/48,10 10,60/11,20
ПУМБ 41,10/41,70 47,10/48,10 10,90/11,30
Укргазбанк 40,25/41,75 47,10/48,10 10,60/11,20
Райффайзен 41,40/41,87 47,00/47,88

Зауважимо, що валютний ринок напередодні великодніх вихідних стабілізувався. Протягом тижня 14-18 квітня готівковий курс знаходився у діапазоні 40,7-41,5 грн/дол., офіційний коливався у вузьких межах 41,2-41,4 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько