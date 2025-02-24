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Курс валют на 24 лютого 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився, а євро подешевшало на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.02.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,73 грн за долар (-14 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,50 грн (- 5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,44 грн (-3 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,80/41,80 грн.
- Курс євро: 43,76/43,95 грн.
- Курс злотого: 10,45/10,55 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 24 лютого курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 41,25/41,85 грн.
- Ощадбанк: 41,40/41,85 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,40/41,85 грн.
- Райффайзен: 41,40/41,85 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 24 лютого:
- ПриватБанк: 42,85/43,85 грн.
- Ощадбанк: 42,95/43,95 грн.
- ПУМБ: 43,30/44,10 грн.
- Укргазбанк: 42,95/43,95 грн.
- Райффайзен: 43,00/44,95 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,30/10,50 грн.
- ПУМБ: 10,20/10,60 грн.
- Укргазбанк: 10,30/10,50 грн.
Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої.
Валютний курс, як і раніше, не виходить за межу 42 грн/дол. Швидше за все, з настанням березня ситуація на ринку суттєво не зміниться. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.