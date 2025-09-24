Курс валют на 24 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні не змінився, а євро подорожчало на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.09.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,38 грн (+0 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,80 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,47 грн (+3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,23/41,30 Євро 48,79/48,95 Злотий 11,40/11,49

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 24 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,95/41,55 48,10/49,10 11,20/11,55 Ощадбанк 41,20/41,60 48,45/49,15 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,40/49,10 11,10/11,45 Укргазбанк 41,20/41,60 48,45/49,15 11,05/11,60 Райффайзен 41,18/41,51 48,55/49,10 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.