Курс валют на 24 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні не змінився, а євро подорожчало на сім копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 24.09.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,38 грн (+0 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,80 грн (+7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,47 грн (+3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,23/41,30
|Євро
|48,79/48,95
|Злотий
|11,40/11,49
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 24 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|40,95/41,55
|48,10/49,10
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,20/41,60
|48,45/49,15
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,40/49,10
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,20/41,60
|48,45/49,15
|11,05/11,60
|Райффайзен
|41,18/41,51
|48,55/49,10
|11,10/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.