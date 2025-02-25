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Курс валют на 25 лютого 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США знову знижується, водночас євро подорожчало на 14 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 23.02.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,70 грн за долар (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,64 грн (+ 14 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,53 грн (+9 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,84/41,84 грн. 
  • Курс євро: 43,80/43,95 грн.
  • Курс злотого: 10,45/10,58 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 25 лютого курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,30/41,90 грн.
  • Ощадбанк: 41,45/41,95 грн.
  • ПУМБ: 41,50/42,10 грн.
  • Укргазбанк: 41,45/41,95 грн.
  • Райффайзен: 41,40/41,90 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 25 лютого:

  • ПриватБанк: 43,00/44,00 грн.
  • Ощадбанк: 43,20/44,10 грн.
  • ПУМБ: 43,50/44,10 грн.
  • Укргазбанк: 43,20/44,10 грн.
  • Райффайзен: 43,00/44,96 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,40/10,60 грн.
  • ПУМБ: 10,40/10,60 грн.
  • Укргазбанк: 10,40/10,60 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. 

Валютний курс, як і раніше, не виходить за межу 42 грн/дол. Швидше за все, з настанням березня ситуація на ринку суттєво не зміниться. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько