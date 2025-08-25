Курс валют на 25 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подешевшало на 7 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25.08.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,28 грн (+6 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,91 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,24 грн (-5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,30/41,38 Євро 48,25/48,49 Злотий 11,25/11,38

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 25 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,15/41,75 47,80/48,60 11,20/12,10 Ощадбанк 41,25/41,85 47,90/48,70 10,90/11,40 ПУМБ 41,20/41,80 47,95/48,50 11,25/11,55 Укргазбанк 41,25/41,95 47,90/48,70 10,90/11,40 Райффайзен 41,22/41,52 47,80/48,70 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.