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Курс валют на 26-27 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Курс гривні почав знижуватися щодо долара США / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26-27 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 25 квітня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,69 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 47,42 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,09 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,35/41,47 грн
Євро 47,45/47,70 грн
Злотий 10,90/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 25 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 25/41,85 46,90/47,90
Ощадбанк 41,25/41,75 47,00/48,00 10,60/11,20
ПУМБ 41,30/41,90 47,10/48,10 10,90/11,30
Укргазбанк 40,25/41,75 47,00/48,00 10,60/11,20
Райффайзен 41,47/41,84 46,90/47,70

Зауважимо, що валютний ринок напередодні великодніх вихідних стабілізувався. Протягом тижня 14-18 квітня готівковий курс знаходився у діапазоні 40,7-41,5 грн/дол., офіційний коливався у вузьких межах 41,2-41,4 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько