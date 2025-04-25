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Курс валют на 26-27 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26-27 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 25 квітня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,69 грн.
Курс євро
- 1 євро – 47,42 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,09 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,35/41,47 грн
|Євро
|47,45/47,70 грн
|Злотий
|10,90/11,05 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 25 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41, 25/41,85
|46,90/47,90
|Ощадбанк
|41,25/41,75
|47,00/48,00
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,10/48,10
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,25/41,75
|47,00/48,00
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,47/41,84
|46,90/47,70
Зауважимо, що валютний ринок напередодні великодніх вихідних стабілізувався. Протягом тижня 14-18 квітня готівковий курс знаходився у діапазоні 40,7-41,5 грн/дол., офіційний коливався у вузьких межах 41,2-41,4 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.