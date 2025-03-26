- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 26 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знову пішов вгору, а долар, євро та злотий подорожчали на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.03.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,69 грн за долар (+5 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,09 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,84 грн (+5 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,51/41,62 грн.
- Курс євро: 45,15/45,31 грн.
- Курс злотого: 10,70/10,85 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 26 березня курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 41,20/41,80 грн.
- Ощадбанк: 41,30/41,85 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,30/41,85 грн.
- Райффайзен: 41,45/41,95 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 26 березня:
- ПриватБанк: 44,30/45,30 грн.
- Ощадбанк: 44,55/45,55 грн.
- ПУМБ: 44,80/45,50 грн.
- Укргазбанк: 44,55/45,55 грн.
- Райффайзен: 44,50/45,24 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,80/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,75/11,00 грн.
- Укргазбанк: 10,80/10,90 грн.
Зауважимо, незважаючи на тимчасове курсове затишшя у березні, девальвація гривні залишається базовим прогнозом на найближчі місяць-два. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.