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Курс валют на 26 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, курс долара
Нацбанк встановив курс долара на четвер

Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився щодо долара, а євро подешевшало на 19 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.06.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,66 грн (-13 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,32 грн (-19 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,38 грн (-2 коп.) 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,56/41,65 грн
Євро 48,55/48,73 грн
Злотий 11,30/11,44 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,25/41,85 47,75/48,75
Ощадбанк 41,30/41,90 48,10/48,80 10,90/11,55
ПУМБ 41,60/42,20 48,30/48,90 11,17/11,47
Укргазбанк 41,30/41,90 48,10/48,80 10,90/11,55
Райффайзен 41,52/41,77 47,90/48,63

Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня курс може закріпитись у межах 42-42,5 грн/дол. та 48,5-49 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько