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Курс валют на 26 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився щодо долара, а євро подешевшало на 19 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.06.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,66 грн (-13 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,32 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,38 грн (-2 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,56/41,65 грн
|Євро
|48,55/48,73 грн
|Злотий
|11,30/11,44 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 26 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,25/41,85
|47,75/48,75
|Ощадбанк
|41,30/41,90
|48,10/48,80
|10,90/11,55
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,30/48,90
|11,17/11,47
|Укргазбанк
|41,30/41,90
|48,10/48,80
|10,90/11,55
|Райффайзен
|41,52/41,77
|47,90/48,63
Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня курс може закріпитись у межах 42-42,5 грн/дол. та 48,5-49 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.