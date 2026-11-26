Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на вісім копійок, водночас євро подешевшало на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.11.2026 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 45,27 грн (-8 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,53 грн (- 7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,05 грн (-6 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 45,40/ 45,55 Євро 49,90/ 50,15 Злотий 11,16/ 11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,95/ 45,55 49,05 / 50,05 11,00/ 11,30 Ощадбанк 45,00/ 45,60 49,10 / 50,15 11,00/ 11,30 ПУМБ 45,20/ 45,80 49,70/ 50,40 11,00/ 11,30 Укргазбанк 45,00/ 45,60 49,10 / 50,15 11,00/ 11,30 Райффайзен 45,00 / 45,52 49,10 / 49,77

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.