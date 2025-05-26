Курс валют на 26 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США не змінився, а євро знову коштує майже 47 грн.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26.05.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,50 грн (+0 коп.).

Курс євро

1 євро – 46,99 грн (+6 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,03 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,45 грн Євро 47,08/47,20 грн Злотий 11,00/11,10 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,10/41,70 46,30/47,30 Ощадбанк 41,10/41,60 46,55/47,40 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 46,70/47,40 10,90/11,20 Укргазбанк 40,10/41,60 46,55/47,40 10,60/11,20 Райффайзен 41,95/42,11 46,40/46,28

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.