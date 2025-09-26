Курс валют на 27-28 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27-28 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 26 вересня.

Курс долара

1 долар США – 41,49 грн.

Курс євро

1 євро – 48,71 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,42 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,47 Євро 48,70/48,88 Злотий 11,40/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 26 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,05/41,65 48,05/48,80 11,20/11,50 Ощадбанк 41,30/41,75 48,45/49,10 11,10/11,60 ПУМБ 41,30/41,90 48,50/49,20 11,32/11,62 Укргазбанк 41,30/41,75 48,45/49,10 11,10/11,60 Райффайзен 41,35/41,64 48,20/48,67 11,10/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.