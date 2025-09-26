- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 27-28 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27-28 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 26 вересня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,49 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,71 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,42 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,47
|Євро
|48,70/48,88
|Злотий
|11,40/11,50
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 26 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|48,05/48,80
|11,20/11,50
|Ощадбанк
|41,30/41,75
|48,45/49,10
|11,10/11,60
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,50/49,20
|11,32/11,62
|Укргазбанк
|41,30/41,75
|48,45/49,10
|11,10/11,60
|Райффайзен
|41,35/41,64
|48,20/48,67
|11,10/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.