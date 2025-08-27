Курс валют на 27 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а євро подешевшало одразу на двадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27.08.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,40 грн (-3 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,27 грн (-20 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,33 грн (-5 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,30/41,37 Євро 48,20/48,35 Злотий 11,24/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 27 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,15/41,80 48,00/48,70 11,25/12,15 Ощадбанк 41,20/41,90 48,05/48,80 10,95/11,50 ПУМБ 41,20/41,70 48,10/48,60 11,25/11,50 Укргазбанк 41,20/41,90 48,05/48,80 10,95/11,50 Райффайзен 41,20/41,65 47,90/48,50 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.