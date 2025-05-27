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Курс валют на 27 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на вівторок / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США зріс на 7 копійок, а євро знову коштує більше 47 грн.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27.05.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,57 грн (+7 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,29 грн (+30 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,14 грн (+11 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,47 грн
Євро 47,20/47,38 грн
Злотий 11,00/11,13 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 27 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,15/41,75 46,70/47,70
Ощадбанк 41,10/41,70 46,85/47,75 10,60/11,20
ПУМБ 41,30/41,90 46,70/47,40 10,90/11,20
Укргазбанк 40,10/41,70 46,85/47,75 10,60/11,20
Райффайзен 41,47/41,68 46,80/46,62

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько