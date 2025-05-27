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Курс валют на 27 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США зріс на 7 копійок, а євро знову коштує більше 47 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 27.05.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,57 грн (+7 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,29 грн (+30 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,14 грн (+11 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,47 грн
|Євро
|47,20/47,38 грн
|Злотий
|11,00/11,13 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 27 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,15/41,75
|46,70/47,70
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|46,85/47,75
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,70/47,40
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|40,10/41,70
|46,85/47,75
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,47/41,68
|46,80/46,62
Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.