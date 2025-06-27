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Курс валют на 28-29 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28-29 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 27 червня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,59 грн.
Курс євро
- 1 євро – 48,32 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,45 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,60/41,70 грн
|Євро
|48,95/49,12 грн
|Злотий
|11,40/11,50 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 27 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|48,10/49,10
|Ощадбанк
|41,40/41,85
|48,30/49,10
|10,95/11,60
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,40/49,10
|11,23/11,53
|Укргазбанк
|41,40/41,85
|48,30/49,10
|10,95/11,60
|Райффайзен
|41,60/41,87
|48,10/49,09
Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня курс може закріпитись у межах 42-42,5 грн/дол. та 48,5-49 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.