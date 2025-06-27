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Курс валют на 28-29 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро, долар
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28-29 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 27 червня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,59 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 48,32 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,45 грн. 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,60/41,70 грн
Євро 48,95/49,12 грн
Злотий 11,40/11,50 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 27 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,30/41,90 48,10/49,10
Ощадбанк 41,40/41,85 48,30/49,10 10,95/11,60
ПУМБ 41,30/41,90 48,40/49,10 11,23/11,53
Укргазбанк 41,40/41,85 48,30/49,10 10,95/11,60
Райффайзен 41,60/41,87 48,10/49,09

Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня курс може закріпитись у межах 42-42,5 грн/дол. та 48,5-49 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько