Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28-29 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 27 листопада.

Курс долара

1 долар США – 45,10 грн.

Курс євро

1 євро – 49,49 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,04 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 45,20/ 45,36 Євро 49,80/ 50,02 Злотий 11,12/ 11,38

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 27 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,85/ 45,45 49,05 / 50,05 11,00/ 11,30 Ощадбанк 44,90/ 45,50 49,10 / 50,15 11,00/ 11,30 ПУМБ 45,10/ 45,70 49,60/ 50,30 11,00/ 11,30 Укргазбанк 44,90/ 45,50 49,10 / 50,15 11,00/ 11,30 Райффайзен 44,90 / 45,42 49,10 / 49,77

Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.