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Курс валют на 28-29 листопада 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28-29 листопада (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 27 листопада.
Курс долара
- 1 долар США – 45,10 грн.
Курс євро
- 1 євро – 49,49 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,04 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|45,20/ 45,36
|Євро
|49,80/ 50,02
|Злотий
|11,12/ 11,38
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 27 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,85/ 45,45
|49,05 / 50,05
|11,00/ 11,30
|Ощадбанк
|44,90/ 45,50
|49,10 / 50,15
|11,00/ 11,30
|ПУМБ
|45,10/ 45,70
|49,60/ 50,30
|11,00/ 11,30
|Укргазбанк
|44,90/ 45,50
|49,10 / 50,15
|11,00/ 11,30
|Райффайзен
|44,90 / 45,42
|49,10 / 49,77
Наприкінці жовтня гривня впала до найнижчого рівня за весь час. 28 жовтня офіційний курс долара сягнув рекордних 45,6 грн. За місяць долар подорожчав майже на 85 копійок, це близько 2%. Dilo проаналізувало, чого чекати від листопада, яким бачать курс гривні аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.