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Курс валют на 28 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, а євро та злотий подешевшали на 7 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.03.2025 (п'ятниця).
|Валюта
|Курс (зміни до попереднього дня)
|Долар США
|41,49 грн (-7коп.)
|Євро
|44,75 грн (-7 коп.)
|Злотий
|10,67 грн (-7 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,42/41,53 грн
|Євро
|44,95/45,12 грн
|Злотий
|10,70/10,80 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 28 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|43,99/44,99
|Ощадбанк
|41,20/41,70
|44,35/45,25
|10,85/10,90
|ПУМБ
|41,30/41,90
|44,60/45,30
|10,65/10,95
|Укргазбанк
|41,20/41,70
|44,35/45,25
|10,80/10,90
|Райффайзен
|41,30/41,63
|44,30/45,10
Зауважимо, незважаючи на тимчасове курсове затишшя у березні, девальвація гривні залишається базовим прогнозом на найближчі місяць-два. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.