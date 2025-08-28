- Категорія
Курс валют на 28 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні впав на вісім копійок, а євро подешевшало одразу на 39 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.08.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,32 грн (-8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,88 грн (-39 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,21 грн (-12 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,33/41,40
|Євро
|48,10/48,28
|Злотий
|11,20/11,33
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 28 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,05/41,60
|47,90/48,50
|11,25/12,15
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,95/48,70
|10,95/11,50
|ПУМБ
|41,05/41,65
|48,00/48,50
|11,25/11,50
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,95/48,70
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,22/41,49
|47,70/48,39
|10,80/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.