Курс валют на 28 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні впав на вісім копійок, а євро подешевшало одразу на 39 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.08.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,32 грн (-8 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,88 грн (-39 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,21 грн (-12 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,33/41,40 Євро 48,10/48,28 Злотий 11,20/11,33

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,05/41,60 47,90/48,50 11,25/12,15 Ощадбанк 41,10/41,70 47,95/48,70 10,95/11,50 ПУМБ 41,05/41,65 48,00/48,50 11,25/11,50 Укргазбанк 41,10/41,70 47,95/48,70 10,95/11,50 Райффайзен 41,22/41,49 47,70/48,39 10,80/11,60

