НБУ курс:

USD

41,32

--0,08

EUR

47,88

--0,39

Готівковий курс:

USD

41,40

41,33

EUR

48,28

48,10

Новини
Дата публікації
Курс валют на 28 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні впав на вісім копійок, а євро подешевшало одразу на 39 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.08.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,32 грн (-8 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,88 грн (-39 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,21 грн (-12 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,33/41,40
Євро 48,10/48,28
Злотий 11,20/11,33

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,05/41,60 47,90/48,50 11,25/12,15
Ощадбанк 41,10/41,70 47,95/48,70 10,95/11,50
ПУМБ 41,05/41,65 48,00/48,50 11,25/11,50
Укргазбанк 41,10/41,70 47,95/48,70 10,95/11,50
Райффайзен 41,22/41,49 47,70/48,39 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько