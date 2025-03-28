Курс валют на 29-30 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29-30 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 березня.

Валюта Курс (зміни до попереднього дня) Долар США 41,49 грн Євро 44,75 грн Злотий 10,67 грн

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,42/41,53 грн Євро 44,95/45,12 грн Злотий 10,70/10,80 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,05/41,65 43,99/44,99 Ощадбанк 41,20/41,70 44,35/45,25 10,85/10,90 ПУМБ 41,30/41,90 44,60/45,30 10,65/10,95 Укргазбанк 41,20/41,70 44,35/45,25 10,80/10,90 Райффайзен 41,30/41,63 44,30/45,10

Зауважимо, незважаючи на тимчасове курсове затишшя у березні, девальвація гривні залишається базовим прогнозом на найближчі місяць-два. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.