Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,08

EUR

44,75

--0,08

Готівковий курс:

USD

41,53

41,42

EUR

45,12

44,95

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 29-30 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Гривня трохи зміцнилася / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29-30 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 березня.

Валюта Курс (зміни до попереднього дня)
Долар США 41,49 грн
Євро 44,75 грн
Злотий 10,67 грн

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,42/41,53 грн
Євро 44,95/45,12 грн
Злотий 10,70/10,80 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,05/41,65 43,99/44,99
Ощадбанк 41,20/41,70 44,35/45,25 10,85/10,90
ПУМБ 41,30/41,90 44,60/45,30 10,65/10,95
Укргазбанк 41,20/41,70 44,35/45,25 10,80/10,90
Райффайзен 41,30/41,63 44,30/45,10

Зауважимо, незважаючи на тимчасове курсове затишшя у березні, девальвація гривні залишається базовим прогнозом на найближчі місяць-два. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько