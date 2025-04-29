Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

47,39

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

47,70

47,50

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 29 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро, долар
Нацбанк встановив курс долара на вівторок / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, водночас євро подорожчало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.04.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,74 грн (- 1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,40 грн (+1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,09 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,45/41,55 грн
Євро 47,50/47,70 грн
Злотий 10,95/11,06 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 30/41,90 46,85/47,85
Ощадбанк 41,35/41,85 46,90/47,90 10,60/11,20
ПУМБ 41,40/42,00 47,20/47,90 10,90/11,30
Укргазбанк 40,35/41,85 46,90/47,90 10,60/11,20
Райффайзен 41,52/41,82 46,95/47,70

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, а це дає підстави прогнозувати курс у межах 41-42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько