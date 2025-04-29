Курс валют на 29 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, водночас євро подорожчало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.04.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,74 грн (- 1 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,40 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,09 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,45/41,55 грн Євро 47,50/47,70 грн Злотий 10,95/11,06 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41, 30/41,90 46,85/47,85 Ощадбанк 41,35/41,85 46,90/47,90 10,60/11,20 ПУМБ 41,40/42,00 47,20/47,90 10,90/11,30 Укргазбанк 40,35/41,85 46,90/47,90 10,60/11,20 Райффайзен 41,52/41,82 46,95/47,70

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, а це дає підстави прогнозувати курс у межах 41-42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.