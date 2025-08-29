- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 29 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на вісім копійок, а євро подорожчало одразу на 25 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.08.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,26 грн (-8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,13 грн (+25 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,29 грн (+8 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,30/41,38
|Євро
|48,21/48,40
|Злотий
|11,22/11,35
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 29 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,00/41,55
|47,95/48,60
|11,25/12,15
|Ощадбанк
|41,05/41,60
|48,00/48,70
|10,95/11,50
|ПУМБ
|41,05/41,65
|48,10/48,60
|11,25/11,50
|Укргазбанк
|41,05/41,60
|48,00/48,70
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,16/41,46
|47,85/48,41
|10,80/11,60
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.