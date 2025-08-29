Запланована подія 2

Курс валют на 29 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 29 серпня

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на вісім копійок, а євро подорожчало одразу на 25 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.08.2025 (п’ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,26 грн (-8 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,13 грн (+25 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,29 грн (+8 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,30/41,38
Євро 48,21/48,40
Злотий 11,22/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,00/41,55 47,95/48,60 11,25/12,15
Ощадбанк 41,05/41,60 48,00/48,70 10,95/11,50
ПУМБ 41,05/41,65 48,10/48,60 11,25/11,50
Укргазбанк 41,05/41,60 48,00/48,70 10,95/11,50
Райффайзен 41,16/41,46 47,85/48,41 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько