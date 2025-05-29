Курс валют на 29 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився на 9 копійок, а євро подешевшало одразу на 23 копійки.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29.05.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,59 грн (-9 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,08 грн (-23 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,10 грн (-4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,45 грн Євро 47,10/47,30 грн Злотий 11,01/11,12 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 29 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,20/41,80 46,70/47,70 Ощадбанк 41,15/41,75 46,75/47,65 10,60/11,20 ПУМБ 41,40/42,00 47,10/47,80 10,90/11,20 Укргазбанк 40,15/41,75 46,75/47,65 10,60/11,20 Райффайзен 41,45/41,67 46,80/47,32

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.