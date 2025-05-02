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Курс валют на 3-4 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро
Гривня продовжує знижуватися / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3-4 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 2 травня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,59 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 47,08 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,00 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,51 грн
Євро 47,46/47,70 грн
Злотий 10,90/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 30/41,90 46,80/47,80
Ощадбанк 41,45/41,95 46,90/47,95 10,60/11,20
ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 10,83/11,23
Укргазбанк 40,45/41,95 46,90/47,95 10,60/11,20
Райффайзен 41,50/41,86 47,00/47,62

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, а це дає підстави прогнозувати курс у межах 41-42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько