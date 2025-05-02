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Курс валют на 3-4 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3-4 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 2 травня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,59 грн.
Курс євро
- 1 євро – 47,08 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,00 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,51 грн
|Євро
|47,46/47,70 грн
|Злотий
|10,90/11,05 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 2 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41, 30/41,90
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,45/41,95
|46,90/47,95
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,20/47,90
|10,83/11,23
|Укргазбанк
|40,45/41,95
|46,90/47,95
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,50/41,86
|47,00/47,62
Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, а це дає підстави прогнозувати курс у межах 41-42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.