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Курс валют на 3 квітня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, водночас євро подорожчало на 2 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 03.04.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,31 грн (-6 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 44,63 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,68 грн (+3 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,20/41,30 грн
|Євро
|44,85/45,10 грн
|Злотий
|10,65/10,80 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 3 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,10/41,35
|43,80/44,50
|Ощадбанк
|41,20/41,40
|43,80/44,70
|10,85/10,90
|ПУМБ
|41,20/41,60
|43,70/44,65
|10,65/10,95
|Укргазбанк
|41,20/41,40
|43,80/44,70
|10,80/10,90
|Райффайзен
|41,00/41,49
|43,89/45,67
Зауважимо, незважаючи на зміцнення гривні на початку весни, є велика ймовірність відновлення девальвації та зростання курсу у квітні вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.