Курс валют на 30 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився на 7 копійок, а євро подешевшало одразу на 28 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30.05.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,52 грн ( -7 коп.).

Курс євро

1 євро – 46,80 грн ( -28 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,04 грн (11,04 грн -4 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,45 грн Євро 47,10/47,30 грн Злотий 11,00/11,13 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 30 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41, 12/41,72 46,45/47,45 Ощадбанк 41,10/41,70 46,60/47,50 10,55/11,15 ПУМБ 41,30/41,90 47,00/47,70 10,97/11,27 Укргазбанк 41,30/41,75 46,60/47,00 10,50/11,30 Райффайзен 41,40/41,64 46,70/47,39

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.