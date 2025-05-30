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Курс валют на 30 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знизився на 7 копійок, а євро подешевшало одразу на 28 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30.05.2025 (п'ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,52 грн ( -7 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 46,80 грн ( -28 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,04 грн (11,04 грн -4 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,45 грн
|Євро
|47,10/47,30 грн
|Злотий
|11,00/11,13 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 30 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41, 12/41,72
|46,45/47,45
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|46,60/47,50
|10,55/11,15
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,00/47,70
|10,97/11,27
|Укргазбанк
|41,30/41,75
|46,60/47,00
|10,50/11,30
|Райффайзен
|41,40/41,64
|46,70/47,39
Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.