Курс валют на 4 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, водночас євро подешевшало на 8 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 04.06.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,64 грн (+2 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,42 грн (-8 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,09 грн (-6 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,38/41,44 грн Євро 47,30/47,49 грн Злотий 11,03/11,14 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 4 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,12/41,72 46,80/47,80 Ощадбанк 41,25/41,75 47,00/47,85 10,60/11,20 ПУМБ 41,40/42,00 47,30/47,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,25/41,75 47,00/47,85 10,60/11,20 Райффайзен 41,42/41,68 46,90/47,60

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.