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Курс валют на 4 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, водночас євро подешевшало на 8 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 04.06.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,64 грн (+2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,42 грн (-8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,09 грн (-6 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,38/41,44 грн
|Євро
|47,30/47,49 грн
|Злотий
|11,03/11,14 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 4 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,12/41,72
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,25/41,75
|47,00/47,85
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,30/47,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,25/41,75
|47,00/47,85
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,42/41,68
|46,90/47,60
Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.