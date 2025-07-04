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Курс валют на 5-6 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5-6 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 4 липня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,72 грн.
Курс євро
- 1 євро – 49,18 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,57.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,65/41,72 грн
|Євро
|49,40/49,55 грн
|Злотий
|11,55/11,67 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 4 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,65/49,65
|Ощадбанк
|41,40/41,90
|48,85/49,70
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,60/42,20
|49,00/49,70
|11,45/11,75
|Укргазбанк
|41,40/41,90
|48,85/49,70
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,64/41,91
|48,80/49,45
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку липня гривня до долара коливатиметься в межах 41,4–41,9 грн/дол., тоді як ситуація з євро менш передбачувана через події на світовому ринку. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.