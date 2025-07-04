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Курс валют на 5-6 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро, гривня
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 5-6 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 4 липня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,72 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 49,18 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,57.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,65/41,72 грн
Євро 49,40/49,55 грн
Злотий 11,55/11,67 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 4 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,35/41,95 48,65/49,65
Ощадбанк 41,40/41,90 48,85/49,70 11,05/11,65
ПУМБ 41,60/42,20 49,00/49,70 11,45/11,75
Укргазбанк 41,40/41,90 48,85/49,70 11,05/11,65
Райффайзен 41,64/41,91 48,80/49,45

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку липня гривня до долара коливатиметься в межах 41,4–41,9 грн/дол., тоді як ситуація з євро менш передбачувана через події на світовому ринку. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько