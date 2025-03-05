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Курс валют на 5 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро, долар
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США несуттєво зміцнився, водночас євро подорожчало на 34 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 05.03.2025 (середа). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,58 грн за долар (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,88 грн (+34 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,55 грн (+ 11 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,48/41,60 грн. 
  • Курс євро: 43,75/43,99 грн.
  • Курс злотого: 10,47/10,60 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 5 березня курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,15/41,75 грн.
  • Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.
  • ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
  • Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.
  • Райффайзен: 41,20/41,75 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 5 березня:

  • ПриватБанк: 43,00/44,00 грн.
  • Ощадбанк: 43,20/44,10 грн.
  • ПУМБ: 43,40/44,10 грн.
  • Укргазбанк: 43,20/44,10 грн.
  • Райффайзен: 43,00/44,02 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,40/10,60 грн.
  • ПУМБ: 10,40/10,60 грн.
  • Укргазбанк: 10,40/10,60 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. 

Лютий завершився зміцненням курсу гривні. Але у березні тренд може розвернутися під впливом сезонних та зовнішньополітичних чинників. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько