Курс валют на 5 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США суттєво зміцнився, водночас євро подешевшало на 22 копійки.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 05.06.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,64 грн (-16 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,20 грн (-22 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,02 грн (-6 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,38/41,45 грн Євро 47,40/47,55 грн Злотий 11,03/11,15 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,10/41,70 46,70/47,70 Ощадбанк 41,20/41,70 47,00/47,85 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 11,00/11,30 Укргазбанк 41,20/41,70 47,00/47,85 10,60/11,20 Райффайзен 41,44/41,70 46,90/47,73

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.