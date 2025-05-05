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Курс валют на 5 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив курс долара і євро на понеділок / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, а євро подорожчало на двадцять три копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 05.05.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,70 грн (+11 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,31 грн (+23 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,07 грн (+3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,50 грн
Євро 47,25/47,45 грн
Злотий 10,95/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 25/41,85 46,70/47,70
Ощадбанк 41,20/41,80 46,70/47,70 10,60/11,20
ПУМБ 41,40/42,00 47,100/47,70 10,90/11,30
Укргазбанк 40,20/41,80 46,70/47,70 10,60/11,20
Райффайзен 41,50/41,80 46,90/47,70

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько