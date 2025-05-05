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Курс валют на 5 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знизився, а євро подорожчало на двадцять три копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 05.05.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,70 грн (+11 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,31 грн (+23 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,07 грн (+3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,50 грн
|Євро
|47,25/47,45 грн
|Злотий
|10,95/11,05 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 5 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41, 25/41,85
|46,70/47,70
|Ощадбанк
|41,20/41,80
|46,70/47,70
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,100/47,70
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,20/41,80
|46,70/47,70
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,50/41,80
|46,90/47,70
Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.