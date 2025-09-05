Курс валют на 5 вересня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а євро та злотий подешевшали.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 05.09.2025 (п’ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,35 грн (-2 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,13 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,32 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,26/41,32 Євро 48,16/48,30 Злотий 11,20/11,31

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 5 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,95/41,55 47,55/48,55 11,20/11,55 Ощадбанк 41,20/41,65 47,85/48,60 10,95/11,50 ПУМБ 4120/41,80 48,10/48,80 11,10/11,40 Укргазбанк 41,20/41,65 47,85/48,60 10,95/11,50 Райффайзен 41,24/41,52 48,00/48,68 10,80/11,60

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.