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Курс валют на 6 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро, долар
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився, водночас євро подорожчало на 36 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 06.03.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,39 грн за долар (-19 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,25 грн (+36 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,67 грн (+ 12 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,40/41,60 грн. 
  • Курс євро: 44,35/44,70 грн.
  • Курс злотого: 10,53/10,68 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 6 березня курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,05/41,65 грн.
  • Ощадбанк: 41,15/41,60 грн.
  • ПУМБ: 41,20/41,80 грн.
  • Укргазбанк: 41,15/41,60 грн.
  • Райффайзен: 41,10/41,58 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 6 березня:

  • ПриватБанк: 43,65/44,60грн.
  • Ощадбанк: 43,80/44,80 грн.
  • ПУМБ: 44,00/44,70 грн.
  • Укргазбанк: 43,80/44,80 грн.
  • Райффайзен: 43,90/45,00 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,40/10,70 грн.
  • ПУМБ: 10,20/10,70 грн.
  • Укргазбанк: 10,40/10,70 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. 

Лютий завершився зміцненням курсу гривні. Але у березні тренд може розвернутися під впливом сезонних та зовнішньополітичних чинників. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько