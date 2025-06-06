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Курс валют на 6 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США несуттєво зміцнився, водночас євро подорожчало на 18 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 06.06.2025 (п’ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,47 грн (-1 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,38 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,05 грн (+3 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,33/41,38 грн
|Євро
|47,50/47,70 грн
|Злотий
|11,05/11,15 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,07/41,67
|46,75/47,75
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,15/47,90
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,00/47,70
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,15/47,90
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,30/41,56
|47,00/47,86
Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.