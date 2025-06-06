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Курс валют на 6 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс гривні на п’ятницю / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США несуттєво зміцнився, водночас євро подорожчало на 18 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 06.06.2025 (п’ятниця). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,47 грн (-1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,38 грн (+18 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,05 грн (+3 коп.) 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,33/41,38 грн
Євро 47,50/47,70 грн
Злотий 11,05/11,15 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,07/41,67 46,75/47,75
Ощадбанк 41,10/41,70 47,15/47,90 10,60/11,20
ПУМБ 41,20/41,80 47,00/47,70 11,00/11,30
Укргазбанк 41,10/41,70 47,15/47,90 10,60/11,20
Райффайзен 41,30/41,56 47,00/47,86

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро.  Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько