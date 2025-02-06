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Курс валют на 6 лютого 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

євро, долар
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, водночас євро подорожчало на 29 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 06.02.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,66 грн за долар (-9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,40 грн (+29 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,34 грн (+13 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,70/41,70 грн. 
  • Курс євро: 43,50/43,67 грн.
  • Курс злотого: 10,25/10,40 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 6 лютого курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,30/41,90 грн.
  • Ощадбанк: 41,35/41,95 грн.
  • ПУМБ: 41,50/42,10 грн.
  • Укргазбанк: 41,35/41,95 грн.
  • Райффайзен: 41,35/41,82 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 6 лютого:

  • ПриватБанк: 42,60/43,60 грн.
  • Ощадбанк: 42,90/43,90 грн.
  • ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
  • Укргазбанк: 42,90/43,90 грн.
  • Райффайзен: 42,75/43,70 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.
  • ПУМБ: 9,80/10,30 грн.
  • Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

Валютний ринок завершив січень падінням офіційного курсу на 0,8%. Втім, середньостроковий девальваційний тренд залишається незмінним. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько