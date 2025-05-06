Курс валют на 6 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, а євро подешевшало на тринадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 06.05.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,60 грн (-10 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,18 грн (-13 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,03 грн (-4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,20/41,40 грн Євро 47,10/47,30 грн Злотий 10,94/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41, 20/41,80 46,70/47,70 Ощадбанк 41,15/41,75 46,65/47,65 10,60/11,20 ПУМБ 41,40/42,00 47,00/47,70 10,90/11,30 Укргазбанк 40,15/41,75 46,65/47,65 10,60/11,20 Райффайзен 41,40/41,69 46,75/47,55

Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.