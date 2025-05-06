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Курс валют на 6 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США трохи зміцнився, а євро подешевшало на тринадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 06.05.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,60 грн (-10 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,18 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,03 грн (-4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,20/41,40 грн
|Євро
|47,10/47,30 грн
|Злотий
|10,94/11,05 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41, 20/41,80
|46,70/47,70
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|46,65/47,65
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,00/47,70
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,15/41,75
|46,65/47,65
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,40/41,69
|46,75/47,55
Зауважимо, експерти вважають, що у травні попит та пропозиція на валютному ринку залишаться збалансованими, але варто очікувати курсові коливання в діапазоні 41,5-42,25 грн/дол. та 46-48 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.