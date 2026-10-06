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Курс валют на 6 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на сім копійок і вперше перетнув позначку у 45 грн, встановивши новий історичний максимум, водночас євро подешевшало на п’ять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6.10.2026 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 45,05 грн (+7 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,48 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,52 грн (-2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|44,77/ 45,38
|Євро
|50,07/ 50,96
|Злотий
|11,42/ 11,66
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,85 / 45,30
|50,00 / 51,00
|11,10/ 11,80
|Ощадбанк
|44,90/ 45,35
|50,05/ 51,05
|11,10/ 11,80
|ПУМБ
|44,80/ 45,40
|50,25 / 51,10
|11,10/ 11,80
|Укргазбанк
|44,90/ 45,35
|50,05 / 51,05
|11,10/ 11,80
|Райффайзен
|44,47 / 45,35
|50,05 / 51,00
У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.