Курс валют на 6 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на сім копійок і вперше перетнув позначку у 45 грн, встановивши новий історичний максимум, водночас євро подешевшало на п’ять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 6.10.2026 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 45,05 грн (+7 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,48 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,52 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,77/ 45,38 Євро 50,07/ 50,96 Злотий 11,42/ 11,66

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,85 / 45,30 50,00 / 51,00 11,10/ 11,80 Ощадбанк 44,90/ 45,35 50,05/ 51,05 11,10/ 11,80 ПУМБ 44,80/ 45,40 50,25 / 51,10 11,10/ 11,80 Укргазбанк 44,90/ 45,35 50,05 / 51,05 11,10/ 11,80 Райффайзен 44,47 / 45,35 50,05 / 51,00

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.